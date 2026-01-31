Орбан призвал европейцев «восстать» против финансирования Украины

Европейцы не хотят, чтобы их деньги утекали на Украину, поэтому им нужно «восстать» и заставить своих лидеров «изменить курс». Об этом на своей странице в X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европейцы не хотят, чтобы их деньги утекали на Украину, и они не желают, чтобы Украина была в ЕС. Если Центральная Европа будет стоять твердо, Западная Европа последует за ней и заставит ее лидеров изменить курс. Пришло время восстать, эту битву нужно выиграть!» — заявил премьер.

Также 31 января Орбан написал, что Брюссель и Киев хотят, чтобы в Венгрии было правительство, которое уступит их требованиям, однако Венгрия «не будет отправлять солдат, оружие или деньги на Украину» и «играть в эту игру».

До этого Орбан заявил радиостанции Kossuth, что Украина не вступит в ЕС и НАТО, так как это приведет к войне Европы с Россией. Также премьер пообещал, что Венгрия будет и дальше выступать против вступления Украины в объединение.

