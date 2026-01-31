Размер шрифта
Общество

Мурманский порт приостановил работу из-за повторного блэкаута

Мурманский торговый порт приостановил работу из-за перебоев электроснабжения
Дмитрий Дубов/РИА Новости

Мурманский морской торговый порт (ММТП) приостановил работу из-за перебоев электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«На линии выявлено повреждение защитного троса. Технологическую неисправность уже устраняет аварийная бригада», — говорится в сообщении.

Для предотвращения поломок оборудования, а также для того, чтобы «высвободить мощности в интересах местных жителей», руководство порта приняло решение о временной приостановке работы морского терминала, уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что в порту организовано горячее питание для сотрудников и членов их семей, пострадавших от коммунальной аварии.

До этого губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что в Мурманске из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи произошло новое отключение электроэнергии. По его словам, неисправность уже устраняет аварийная бригада. В настоящее время все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию.

Для жителей Мурманска и Североморска работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть пищу и воду, а также получить горячее питание, добавил губернатор.

Утром 31 января «Россети Северо-Запад» сообщили, что в части Мурманска и Североморска было нарушено электроснабжение в связи с отключением линии электропередачи (ЛЭП).

Ранее в Мурманской области мужчина пытался ограбить банкомат во время режима ЧС.
 
