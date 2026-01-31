Российский боец Максим Ефанов рассказал подробности боев с Вооружёнными силами Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Украинские военные пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), но их удалось остановить, отметил он в интервью mk.ru.

По его словам, в ходе боев ВСУ потеряли около 100 человек личного состава и 19 машин. Ефанов уточнил, что они произошли в районе деревни Сафоновка, где российским бойцам удалось заманить в засаду две колонны противника.

«Когда шла колонна, был просто бешеный адреналин. Мы видели, сколько машин идёт, знали, где стоят наши и ждали боя. Мало того, мы ещё слышали, как шла колонна, как начали работать наши БТРы (бронетранспортеры — прим. ред.), видели все эти вспышки», — поделился он воспоминаниями о сражении.

Епифанов полагает, что первая колонна противника пыталась прорваться противника пытался прорваться в глубину российской обороны, в сторону атомной электростанции, но потерпела неудачу. Другая колонна ВСУ, увидев, что операция провалилась, развернулась и ретировалась.

Российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа 2024 года по конец апреля 2025 года. В регионе был введен режим контртеррористической операции. В операции по освобождению Курской области приняли участие бойцы КНДР.

Ранее посол рассказал об удерживаемых в украинском плену жителях Курской области.