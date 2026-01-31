Богомолов поставит «Служебный роман»

Режиссер Богомолов представит спектакль «Служебный роман» в Театре на Бронной

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов поставит спектакль «Служебный роман». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Постановку покажут в 2026 году. Рассказал режиссер и о других планах.

«На Бронной я репетирую Еврипида — «Ифигению». Рабочее название — «Одиссея 2070». Репетирую огромную работу по Достоевскому, которую буду выпускать к концу календарного года», — написал он.

Также в Театре на Бронной в марте пройдет премьера музыкального спектакля по сценарию фильма «Гори, гори, моя звезда» в постановке Нины Чусовой, а в конце сезона здесь представят «Преступление и наказание» — режиссерскую работу Сергея Хотькова, студента магистратуры Богомолова в ГИТИСе. После здесь покажут «Снегурочку» по Островскому.

Накануне Богомолов заявил в беседе с kp.ru об ухудшении качества выпускников театральных вузов.

Ранее Богомолов был назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ.