Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Богомолов поставит «Служебный роман»

Режиссер Богомолов представит спектакль «Служебный роман» в Театре на Бронной
Мосфильм

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов поставит спектакль «Служебный роман». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Постановку покажут в 2026 году. Рассказал режиссер и о других планах.

«На Бронной я репетирую Еврипида — «Ифигению». Рабочее название — «Одиссея 2070». Репетирую огромную работу по Достоевскому, которую буду выпускать к концу календарного года», — написал он.

Также в Театре на Бронной в марте пройдет премьера музыкального спектакля по сценарию фильма «Гори, гори, моя звезда» в постановке Нины Чусовой, а в конце сезона здесь представят «Преступление и наказание» — режиссерскую работу Сергея Хотькова, студента магистратуры Богомолова в ГИТИСе. После здесь покажут «Снегурочку» по Островскому.

Накануне Богомолов заявил в беседе с kp.ru об ухудшении качества выпускников театральных вузов.

Ранее Богомолов был назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!