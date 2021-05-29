Путин обсудил с Лукашенко задержание россиянки Сапеги в Минске

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко поднял вопрос о задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, судьба девушки Москве небезразлична.

«Президент поручил МИД России самым внимательным образом отслеживать судьбу дела российской гражданки», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что также подтвердилась информация о наличии у девушки вида на жительство в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что София Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление.

Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.