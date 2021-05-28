Рябков рассказал о «невообразимом числе сложностей» в отношениях РФ и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о подготовке встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет издание «Известия».

«Готовим материалы, находимся в контакте с американскими коллегами. Сложностей в отношениях просто невообразимое количество разного рода — больших и малых», — сказал Рябков.

По его словам, в настоящий момент российская и американские стороны контактируют почти ежедневно по различным линиям. Как заявил министр, у саммита есть шансы на успех, Москва приложит для этого максимум усилий.

Ранее Рябков выразил надежду, что после саммита Путина и Байдена, который пройдет 16 июня в Женеве, послы двух стран Анатолий Антонов и Джон Салливан смогут вернуться в Вашингтон и Москву.