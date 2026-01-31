Более 20 БПЛА атаковали четыре российских региона

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за девять часов уничтожили над четырьмя регионами страны 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 8:00 до 17:00. В Белгородской и Курской областях уничтожили по девять БПЛА, в Брянской — пять, еще один — в небе Липецкой области.

На этой неделе был опубликован обновленный рейтинг военной мощи армий мира Global Firepower. В нем Вооруженные силы России вновь сохранили второе место. По информации составителей рейтинга, на вооружении РФ стоит наибольшее в мире количество артиллерийских орудий, подводных лодок и кораблей класса корвет. По числу танков, военных самолетов и вертолетов и размеру флота страна находится на второй строчке.

Первое место традиционно заняли США, а третье — Китай. Армию Украины же второй год подряд разместили лишь на 20-й строчке — она уступила, например, Египту. Несмотря на высокую цитируемость рейтинга, эксперты выражают сомнение в его объективности.

