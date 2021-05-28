В МИД выразили надежду, что послы России и США вернутся в столицы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что после саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, который пройдет 16 июня в Женеве, послы двух стран Анатолий Антонов и Джон Салливан смогут вернуться в Вашингтон и Москву. Об этом пишет ТАСС.

«Очень хотелось бы надеется, что мы придем к этому», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве Паола Серезетти заявила о том, что швейцарские дипломаты оказывают содействие в выборе в Женеве площадки для проведения саммита Путина и Байдена. По ее словам, в государстве нет позиции на этот счет.

16 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

До этого, 20 марта, в Москву на консультации отправился российский посол в США Анатолий Антонов. Причиной вызова стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.