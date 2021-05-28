Военный рассказал, какие страны наиболее пострадают от запрета полетов над Белоруссией

Больше всего от запрета полетов над территорией Белоруссии пострадают страны Европы, в особенности прибалтийские. Такое мнение выразил генерал-майор Владимир Попов в интервью изданию «Звезда».

По его словам, Россия и Белоруссия особо от запрета не пострадают.

Попов напомнил, что в период пандемии коронавируса европейские страны особенно стали нуждаться в белорусском государстве в связи с тем, что многие и вовсе лишились собственного авиасообщения из-за ограничений и были вынуждены использовать воздушное пространство республики.

«Сегодня, если поменять этот отработанный маршрут, ущерб понесут многие, особенно прибалтийские государства - Литва, Латвия, Эстония. Они будут подвержены «наказанию за непослушание», как они говорят», — сказал военный.

Помимо финансового ущерба, отмена рейсов через Белоруссию приведет в увеличению длительности европейских рейсов.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В связи с произошедшим, саммитом Евросоюза было принято решение запретить белорусским авиаперевозчикам осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Главы МИД стран G7 назвали действия Минска в связи с инцидентом серьезной атакой на правила гражданской авиации пообещали усилить действия против белорусских властей, включая введение новых санкций, а также призвали немедленно освободить задержанного журналиста Романа Протасевича, других представителей медиа и политзаключенных.

Ранее сообщалось, что российские власти в ближайшее время разрешат европейские рейсы в обход Белоруссии.