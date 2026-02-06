Топ-менеджер «Росатома» арестован по делу о взятке руководству завода химконцентратов

В Новосибирске топ-менеджера «Росатома» отправили в СИЗО по делу о взятке

В Новосибирске суд заключил под стражу топ-менеджера по делу о даче взятки руководству Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Органами предварительного следствия Михаил Метелкин, занимающий должность директора бизнес-направления «Специальная химия» в АО «ТВЭЛ» (топливная компания «Росатома»), обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал заместителю гендиректора НЗХК взятку в размере 950 тыс. рублей за ускорение сроков оплаты по договорам поставки сырья, а также за его приемку в опережение установленных графиков.

Противоправная деятельность была выявлена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ФСБ и СК.

Суд избрал в отношении Метелкина меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта. Решение в законную силу не вступило.

