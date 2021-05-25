«Белавиа» объявила об отмене рейсов на Украину

Белорусская авиакомпания «Белавиа» прекращает полеты на Украину после решения Киева запретить прием ее рейсов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года.

«25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40)», — уточнили в «Белавии».

Ранее сообщалось, что компания временно приостановила рейсы в Париж и Лондон на фоне решений властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.