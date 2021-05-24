Зеленский предложил проработать решение о запрете полетов в Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

Отмечается, что под председательством украинского президента состоялось совещание, в ходе которого участники проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair.

По информации украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, 25 мая правительство страны рассмотрит вопрос о прекращении авиасообщения с Белоруссией, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Литве и Латвии не будут пропускать самолеты, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.