Камалу Харрис раскритиковали за странный жест в ходе встречи с президентом Южной Кореи

Ведущий Sky News Роуэн Дин с критикой отреагировал на видеозапись, на которой вице-президент США Камала Харрис вытирает руку после рукопожатия с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что если бы нечто подобное произошло с экс-президентом США Дональдом Трампом, то это бы стало катастрофой, но в данном случае инцидент получил малую огласку в СМИ.

«Если бы это был Дональд Трамп, вы можете представить себе возмущение, которое произошло бы. Это был бы конец света», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились отменить соглашение об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км.