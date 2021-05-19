Нарышкин заявил, что Запад планирует обвинить Россию в антипрививочной пропаганде

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны планируют провести «пропагандистскую кампанию, обвинив Москву в антипрививочной пропаганде и «в организации антипрививочного движения». Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Глава СВР подчеркнул, что подобные нападки руководителей стран Евросоюза являются очередной «ложью» и «чушью».

«Эти обвинения, безусловно, очень убогие, очень лживые. Это опять-таки на совести европейских политиков», — сказал Нарышкин.

Как сообщал Нарышкин, регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе тянется в связи с указом из высоких кабинетов Евросоюза. По его словам, в данной ситуации надо разбираться гражданам европейских стран, а также местным правоохранительным органам.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.