США выступили с осуждением «антисемитских» высказываний Эрдогана

Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают «антисемитские высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы призываем президента Эрдогана и других лидеров Турции воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия. Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом (на Ближнем Востоке)», — сообщил Прайс.

Он не уточнил, какие высказывания Эрдогана он имеет в виду.

Ранее Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил, что проклинает правительство Австрии и федерального канцлера Себастьяна Курца, которые подняли над государственными зданиями флаги Израиля.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.