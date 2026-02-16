Квартиры, дома, машины: у главы челябинского Роспотребнадзора требуют изъять имущество

Генпрокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства имущества руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова на сумму более 400 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, чиновник незаконно совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Как уточнили в ведомстве, на полученные коррупционные доходы он приобрел элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили.

Речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. квадратных метров в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средствах.

В Генпрокуратуре заявили, что для сокрытия участия в бизнесе Семенов оформлял активы на сыновей, тещу и доверенных лиц. В связи с этим в Курчатовский районный суд Челябинска подан иск о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Семенова задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области по делу о мошенничестве, суд заключил его под стражу. По версии следствия, руководство управления лоббировало интересы коммерческих организаций, принадлежащих родственникам чиновника, при проведении проверок.

Ранее суд изъял имущество семьи экс-замглавы Росавтодора на 220 миллионов рублей.