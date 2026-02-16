Украинец застрелил своих детей и покончил с собой

Во Львовской области нашли тела двух детей 13 и 15 и их 42-летнего отца. Об этом сообщил новостной портал «Украина.ру» в Telegram-канале.

Трагедия произошла в селе Станиславчик Золочевского района. По версии следствия, мужчина выстрелил из охотничьего оружия в своих детей, а после покончил с собой. В местной Службе по делам детей охарактеризовали семью как благополучную. На данный момент полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

До этого в Свердловской области мужчину судили за расправу над ребенком в 2007 году. По данным следствия, 19 лет назад обвиняемый, сидя в машине, поссорился с 13-летней Любой. Разъяренный мужчина задушил девочку и, чтобы скрыть следы преступления, сжег тело, а останки выкинул в реку. Как уточняется, девочка была ему знакома, но в каких отношениях они состояли, неизвестно.

В последнем слове подсудимый признал вину. Прокурор запросил для него 14 лет колонии.

Ранее в Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных.