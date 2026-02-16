Первый в России бренд ресторанов получил знак соответствия ХАССП

«Гранд Кофемания» в Москве первой в РФ получила знак соответствия принципам пищевой безопасности (ХАССП). Об этом пишет ТАСС.

«Теперь гости могут быть уверены в соблюдении санитарных требований. Вручение знака создает новый отраслевой стандарт для HoReCa, переводя проверки качества на новый уровень» — говорится в сообщении.

Получение знака означает, что ресторан внедрил систему пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) на всех этапах. То есть безопасность гарантируется, как при выбора поставщиков сырья, до его приемки и приготовлении блюд.

В Москве в третий раз пройдет фестиваль «Китайский Новый год в Москве», в его рамках столичные рестораторы включили в меню азиатские новинки. Отмечается, что аутентичные блюда представили как тематические заведения, так и не специализирующиеся на азиатской кухне рестораны и сети. Попробовать новинки можно будет во всех округах.

