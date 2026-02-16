Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Первый в России бренд ресторанов получил знак соответствия ХАССП

«Гранд Кофемания» в Москве получила знак соответствия стандартам безопасности
Itsra Sanprasert/Shutterstock/FOTODOM

«Гранд Кофемания» в Москве первой в РФ получила знак соответствия принципам пищевой безопасности (ХАССП). Об этом пишет ТАСС.

«Теперь гости могут быть уверены в соблюдении санитарных требований. Вручение знака создает новый отраслевой стандарт для HoReCa, переводя проверки качества на новый уровень» — говорится в сообщении.

Получение знака означает, что ресторан внедрил систему пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) на всех этапах. То есть безопасность гарантируется, как при выбора поставщиков сырья, до его приемки и приготовлении блюд.

В Москве в третий раз пройдет фестиваль «Китайский Новый год в Москве», в его рамках столичные рестораторы включили в меню азиатские новинки. Отмечается, что аутентичные блюда представили как тематические заведения, так и не специализирующиеся на азиатской кухне рестораны и сети. Попробовать новинки можно будет во всех округах.

Ранее московский ресторан накормил гостей роллами с живыми тараканами.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!