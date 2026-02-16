Россиянин, получивший более 20 лет за три убийства, задержан по подозрению в четвертом

В Якутии мужчину, осужденного за три убийства, подозревают в еще одном

Житель Якутии, который дважды попадал за решетку после убийств, подозревается в еще одном преступлении. Об этом сообщает SakhaDay.

Подробности о четвертой жертве 38-летнего Виктора Саввинова и детали нового инцидента не уточняются. Известно, что его задержали в Якутске.

Мужчина отбывал наказание, но в июле прошлого года его освободили условно, так как он выразил желание отправиться в зону СВО. В сентябре он попал в госпиталь, откуда дезертировал.

Как рассказала дочь одной из жертв, она обращалась в профильные органы, предупреждая об опасном преступнике, который находится в бегах. Однако в ответ ей якобы приходили только отписки.

«Полгода я жила в страхе за своих детей и родственников», – рассказала она.

31 декабря женщине рассказали, что Саввинов скрывается в одном из сел региона, поймать его не смогли. Мужчина бежал в Якутск, где его поймали.

Россиянин уже несколько раз привлекался к ответственности. Так, в 2020 году его осудили за убийство, но в 2023 он отправился на СВО.

Затем в 2024 году Саввинов проломил череп собутыльнику, после чего пришел к вдове дяди и убил ее топором. На этот раз он получил срок 20 лет, но вскоре отправился на СВО.

Ранее россиянин отрубил матери голову топором и расчленил ее тело.