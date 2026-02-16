Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянин, получивший более 20 лет за три убийства, задержан по подозрению в четвертом

В Якутии мужчину, осужденного за три убийства, подозревают в еще одном
РИА Новости

Житель Якутии, который дважды попадал за решетку после убийств, подозревается в еще одном преступлении. Об этом сообщает SakhaDay.

Подробности о четвертой жертве 38-летнего Виктора Саввинова и детали нового инцидента не уточняются. Известно, что его задержали в Якутске.

Мужчина отбывал наказание, но в июле прошлого года его освободили условно, так как он выразил желание отправиться в зону СВО. В сентябре он попал в госпиталь, откуда дезертировал.

Как рассказала дочь одной из жертв, она обращалась в профильные органы, предупреждая об опасном преступнике, который находится в бегах. Однако в ответ ей якобы приходили только отписки.

«Полгода я жила в страхе за своих детей и родственников», – рассказала она.

31 декабря женщине рассказали, что Саввинов скрывается в одном из сел региона, поймать его не смогли. Мужчина бежал в Якутск, где его поймали.

Россиянин уже несколько раз привлекался к ответственности. Так, в 2020 году его осудили за убийство, но в 2023 он отправился на СВО.

Затем в 2024 году Саввинов проломил череп собутыльнику, после чего пришел к вдове дяди и убил ее топором. На этот раз он получил срок 20 лет, но вскоре отправился на СВО.

Ранее россиянин отрубил матери голову топором и расчленил ее тело.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!