Дерматолог объяснила, как устранить сухость кожи на руках

Сухость кожи рук можно устранить с помощью увлажняющих кремов, бальзамов и лосьонов, а наносить их следует два раза в день за 20 минут до выхода на холод, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева.

«Сухость кожи (ксероз) может быть исходом воспалительного процесса. Например, после экземы или атопического дерматита, но часто возникает без предшествующих изменений, особенно часто в холодное время года — при пониженной влажности воздуха в помещении и высокой влажности воздуха на улице. Сухость кожи вызвана потерей воды через межклеточные контакты, которые расширяются от воздействия холода, а влажность усугубляет непосредственное воздействие холода на кожу, создавая эффект холодной примочки, буквально вытягивая воду из клетки. Для предотвращения таких событий разработан специальный класс лекарственных веществ – эмоленты. В переводе с французского – увлажнители. Это различные средства для местного применения, которые задерживают воду в коже и препятствуют ее потере», — сказала эксперт.

По словам дерматолога, нужный увлажнитель способен подобрать врач, согласно возрасту и типу кожи пациента. В обычных случаях достаточно нанести крем, подчеркнула Гуреева.

«Эти вещества восполняют дефицит липидов кожи, которые заполняют межклеточные пространства, создают пленку на поверхности кожи и защищают кожу от воздействия раздражающих веществ. Эмоленты могут быть в виде крема, бальзама, лосьона и так далее — нужную форму и состав, как правило, подбирает врач-дерматолог или косметолог индивидуально, исходя из типа кожи, возраста пациента, наличия дерматологических заболеваний. Но в обычных ситуациях, когда сухость выражена несильно и возникает ситуационно, человек может просто обратиться в аптеку с просьбой помочь с выбором эмолента и использовать любое средство из этой группы, нанеся на проблемные участки кожи 1-2 раза в день за 15–20 минут до выхода на улицу в холодное время года. При недостаточной эффективности необходимо обратиться к врачу», — заключила она.

