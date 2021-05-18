В Кремле не исключили новую встречу Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в текущем году может состояться еще одна встреча между главой государства Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Представитель Кремля прокомментировал соответствующий вопрос журналистов в ходе ежедневной пресс-конференции.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Минске и Москве сообщила, что Лукашенко планирует третий за год визит в Россию для переговоров с Путиным.

«Мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится… В рамках всего комплекса двухсторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов», — сказал Песков.

В последний раз главы двух государств встречались 22 апреля в Москве. Лукашенко ранее рассказал, что одной из главных тем на минувших переговорах с Путиным было развитие кооперации.