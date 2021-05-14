На Украине разочарованы «геополитическим» одиночеством страны

Украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев считает, что сейчас Украина находится в «геополитическом» одиночестве из-за разрыва отношений с Россией и отсутствия полной интегрированности в круг европейских государств. Такое мнение он выразил в статье на издания «Главред».

По словам эксперта, Украине не хватает вакцин от коронавируса не только из-за халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей.

«В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», — обратил внимание Головачев.

Он также отметил, что в других странах вакцинация населения проводится на государственном уровне, благодаря этому эти процессы приобретают оттенок политической борьбы.

«Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину. А другие лекарства, кстати, из России мы закупаем», — сказал он.

При этом Головачев считает, что его стране также не удастся приобрети западные вакцины, так как наблюдается их дефицит, а также Запад не рассматривает Украины как часть своего «проекта», «не чувствует солидарности».

Ранее на Украине через суд потребовали дать право прививаться «Спутником V».