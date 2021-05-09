Чехия намерена потребовать от РФ миллиард крон за взрывы во Врбетице

Чехия планирует потребовать от России не менее 1 млрд крон компенсации за взрывы, произошедшие на складах боеприпасов во Врбетице. Речь идет о происшествиях 2014 года, сообщила в эфире Чешского телевидения министр финансов республики Алена Шиллерова.

«Наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом. Если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет много времени», — уточнила глава ведомства.

Отмечается, что озвученная сумма может быть не окончательной. Например, дополнительные запросы на компенсацию могут поступить из пострадавшего региона.

До этого министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек отметил, что власти подадут заявку на компенсацию в течение ближайших недель или месяцев.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Помимо того, в Госдуме оценили призыв Чехии к ЕС выслать российских дипломатов.