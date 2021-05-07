Президент Мексики осудил финансирование оппозиции из США

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор накануне визита вице-президента США Камалы Харрис заявил, что администрация США финансировала оппозицию через программу USAID. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нельзя давать деньги политическим группам в другой стране, это запрещает конституция... Это вмешательство, интервенционизм и поддержка государственного переворота», — заявил президент.

По словам президента, с 2018 года, когда он пришел к власти, США передали организации «Мексиканцы против коррупции и безнаказанности», за которой стоит миллиардер Клаудио Гонсалес, около $2,5 млн.

Мексика передала в посольство США дипломатическую ноту, в которой правительство республики осуждает поддержку организации, которая занимается юридическим противодействием ключевым реформам мексиканских властей.

Президент отметил, что в рамках USAID финансирование получают и другие оппозиционные структуры, включая защитников окружающей среды и правозащитную организацию «Articulo 19», которая отслеживает нарушения прав журналистов.