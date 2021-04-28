КС Молдавии признал незаконным режим ЧП из-за коронавируса

Конституционный суд Молдавии признал незнакомым режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса. Об этом заявила председатель КС Домника Маноле, пишет РИА «Новости».

«Конституционный суд постановил признать неконституционным решение парламента от 31 марта. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», — заявила Маноле.

Режим был введен 31 марта на 60 дней, то есть до 30 мая. С решением были несогласны депутаты пропрезидентской партии «Действие и солидарность», а также депутат прорумынской Партии национального единства Октавиан Цыку. Они заявляли, что был нарушен порядок введения режима.

Поскольку режим отменен, в стране могут проводиться выборы.

15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил президенту страны Майе Санду распустить парламент, так как он не смог дважды утвердить правительство.

Ранее Санду потребовала роспуска парламента и отставки кабмина. В декабре 2020 года в отставку ушел премьер-министр Молдавии Ион Кику. Он покинул свой пост под давлением акций протеста сторонников президента. Оппоненты Санду — партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), имеющая 37 мандатов в 101-местном парламенте, оказывала Кику поддержку. Глава государства заблокировала утверждение нового правительства, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором у ее партии «Действие и солидарность» (ПДС) есть всего 15 мест.