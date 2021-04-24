Зюганова переизбрали председателем КПРФ

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Геннадий Зюганов вновь избран председателем КПРФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря председателя ЦК Компартии Александра Ющенко.

«Пленум ЦК единогласно избрал председателем ЦК Зюганова», — сказал Ющенко.

Отмечается, что никто из голосовавших не отдал голос против Зюганова и не воздержался.

Геннадий Зюганов является председателем ЦК КПРФ с 1993 года.

Ранее Зюганов опроверг слова лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского о своей отставке, назвав их проявлением весеннего обострения,

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский до этого заявил, что Зюганов в личном разговоре с ним сообщил об отказе участвовать в ближайших внутрипартийных выборах.

Жириновский добавил, что будет рекомендовать на эту должность Юрия Вячеславовича Афонина, члена Президиума ЦК КПРФ, депутата Государственной думы и первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.