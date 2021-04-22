В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Словакии

МИД России глубоко разочарован решением Словакии о высылке трех российских дипломатов, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала такие действия недружественными и отметила, что таким образом Братислава решила «проявить псевдосолидарность» с Прагой.

«Наш ответ не заставит себя ждать», — резюмировала представитель МИД.

Ранее Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства.

Таким образом Словакия отреагировала по призыв Чехии к странам НАТО и ЕС проявить солидарность с ней.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.