В МИД России прокомментировали покушение на Лукашенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию с готовившимся покушением на президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила, что вряд ли такие мероприятия можно было провести без ведома американских спецслужб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время ведется расследование инцидента по линии ФСБ России, в связи с этим во внешнеполитическом ведомстве не могут раскрыть подробности.

«Делать выводы о причастности к планируемому, по сути, акту государственного терроризма властей США - это будет предметом расследования, безусловно», — отметила Захарова.

Она также добавила, что в МИД осведомлены о том, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что ситуация с готовившимся покушением на белорусского президента Александра Лукашенко не окажет влияния на ход интеграции России и Белоруссии.

Накануне, 21 апреля, президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию впервые прокомментировал ситуацию с подготовкой государственного переворота в Белоруссии. Российский лидер назвал такую попытку «вопиющей» и обратил внимание на то, что западные страны не выступают с осуждением произошедшего.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.