МИД объявит ответные меры на санкции США в ближайшее время

Российская сторона в ближайшее время объявит об ответных шагах на введенные Вашингтоном санкции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США», — говорится в заявлении.

Другие детали и точная дата не сообщаются.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии «маразматическим парадом».

Российские власти также неоднократно заявляли, что не имеют отношения к приписываемому РФ «вмешательству» в американские выборы.