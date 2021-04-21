Путин – о попытке госпереворота в Белоруссии: все границы перешли

Президент России Владимир Путин назвал вопиющей попытку государственного переворота в Белоруссии и планы по убийству главы республики Александра Лукашенко. Об этом российский лидер заявил в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Георгиевича, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – ну это уже слишком. Все границы перешли уже», – подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на то, что западные страны не выступают с осуждением произошедшего.

«При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – заявил глава государства.

Путин отметил, что никто не думает о том, сколько бы людей пострадало и как бы складывалась судьба Белоруссии, если бы попытка госпереворота была предпринята.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.