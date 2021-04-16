Ушаков уведомил посла США об ответных мерах на санкции

Помощник президента России Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану меры, которые РФ предпримет в ответ на санкции Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», — сказал Песков.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.