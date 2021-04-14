Президент Афганистана и Байден обсудили вывод войск США из страны

Президенты Афганистана и США Ашраф Гани и Джо Байден провели телефонный разговор и обсудили вывод войск США из страны к сентябрю. Об этом Гани написал в Twitter.

«Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с президентом Байденом, в ходе которого мы обсудили решение США вывести свои войска из Афганистана к началу сентября», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Афганистан уважает решение Вашингтона и будет работать над тем, чтобы обеспечить плавный выход.

Ранее в МИДе выразили озабоченность возможной эскалацией конфликта в Афганистане из-за того, что США отсрочили вывод войск до осени.

Ранее СМИ писали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября текущего года.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.