Финляндия предложила провести встречу Путина и Байдена на своей территории

Финляндия готова организовать встречу лидеров России и Соединенных штатов на своей территории, об этом заявил президента Финляндии Саули Ниинистё, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского лидера.

«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», — заявил Ниинистё.

Он также отметил, что такое предложение высказывается не в первый раз. Некоторое время назад Финляндия предлагала провести в Хельсинки или другом городе встречу между Путиным и Байденом.

Накануне Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Ранее Песков раскрыл детали разговора Путина и Байдена.