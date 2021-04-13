CNN: посол США в России Джон Салливан останется на своем посту

Президент США Джо Байден не планирует в обозримом будущем назначать нового посла в России. Таким образом, посол в Москве Джон Салливан сохранит свою должность, передает СNN, ссылаясь на два высокопаставленных чиновника в администрации американского лидера.

По данным телеканала, американский президент считает, что посла Салливана, которого уже знают в Москве, необходимо оставить на этом посту. Как рассказали источники, Байден считает, что это окажет успокаивающее влияние на ситуацию в отношениях двух стран в условиях, когда Белый дом собирается продолжать увеличивать санкционное давление на Россию.

Салливан является послом Соединенных Штатов в России с 5 февраля 2020 года. Он был назначен на эту должность предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для проведения консультаций.

В свою очередь в Белом доме заявили, что США не будут отзывать своего посла из России.