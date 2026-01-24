Размер шрифта
В Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США

Натаниэльсен: Гренландия против сделки Трампа и Рютте, если она затронет ресурсы
Гренландия не примет сделку президента США Дональда Трампа и генсека Марка Рютте, если она будет включать в себя вопрос доступа американцев к ресурсам острова. Об этом заявила министр минеральных ресурсов Гренландии Наайи Натаниэльсен, передает Politico.

Руководство Гренландии не будут мириться с тем, что решения о будущем развитии минерального сектора будут приниматься за пределами острова, подчеркнула Натаниэльсен.

Издание отмечает, что Гренландия обладает серьезными запасами редкоземельных элементов, Неодима и Празеодима, необходимые для создания мощных магнитов, которые используются при сборке турбин, электромобилей и высокотехнологического военного оборудования. Трамп неоднократно заявлял, что США нужны редкоземельные металлы.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

22 американский лидер сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом.

Ранее Трамп заявил, что сделка по Гренландии даст Соединенным Штатам возможность делать все, что им захочется.

