Политолог объяснил оскорбительные высказывания Зеленского об Орбане

Высказывания украинского президента Владимира Зеленского во время выступления в Швейцарии были направлены на то, чтобы предотвратить победу премьер-министра Виктора Орбана на запланированных на апрель выборах в республике. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил политолог, член движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

«Все высказывания Зеленского направлены на то, чтобы «уничтожить» Орбана и не дать ему в будущем продлить свое правление», — отметил эксперт.

По его словам, в адресованных Орбану словах украинского лидера безусловно есть политический аспект. Он заключается в том, считает Вакаров, что европейские и западные глобалисты совместно с Зеленским пытаются сделать все, чтобы уменьшить амбиции премьер-министра Венгрии перед предстоящими выборами.

22 января глава Украины выступил на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. В своей речи он заявил, что «каждый Виктор, живущий на деньги Европы и одновременно пытающийся продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника», сообщает RT. СМИ утверждают, что Зеленский подразумевал Орбана.

Ранее премьер-министр Венгрии ответил на «подзатыльник» от украинского лидера.