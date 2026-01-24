Размер шрифта
Общество

Россиянка поссорилась с мужем и расстреляла его из ружья

В Саратове женщина поссорилась с мужем и выстрелила в него из ружья
СУ СК России по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая выстрелила в мужа во время ссоры, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 23 января в частном доме на улице Керамической. По версии следствия, между 42-летней женщиной и ее 37-летним супругом произошла ссора, во время конфликта женщина схватила охотничье ружье и выстрелила в мужа.

Спасти мужчину не удалось, возбуждено уголовное дело, обвиняемая задержана. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ленобласти пьяный мужчина устроил стрельбу в баре. Между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого 28-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего молодого человека. Пострадавший получил травму затылка. Задержанный мужчина был доставлен в отделение полиции.

Ранее россиянин выстрелил в возлюбленную во время ссоры и попал под суд.

