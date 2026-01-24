Размер шрифта
В Крыму два пассажира пострадали при опрокидывании автобуса

МВД: в Крыму рейсовый автобус в Симферополь вылетел на встречку и опрокинулся
МВД по Республике Крым

В Черноморском районе Крыма опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Черноморское. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, ДТП произошло утром 24 января на автодороге Евпатория — Черноморское в районе села Красная Поляна. 71-летний водитель автобуса СИМАЗ во время выполнения поворота не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент аварии в салоне находились семь пассажиров. Двое из них получили травмы, их доставили в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка.

До этого в Приморском крае автобус попал в ДТП. В салоне находилось 14 российских туристов и пять граждан Китая. По имеющимся данным, в результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины и водитель автобуса. Как уточнили в администрации Хасанского округа, все — россияне.

Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом.

