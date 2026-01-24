Размер шрифта
Экс-возлюбленная Тимати ответила на слухи о романе с сыном миллиардера

Модель Решетова опровергла отношения с сыном миллиардера Абрамова
a.reshetova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова ответила на слухи о романе с сыном миллиардера Яна Абрамова Егором. Об этом пишет издание Super.

Недавно в Telegram-каналах опубликовали снятое в прошлом году видео в качестве доказательства отношений Решетовой с Абрамовым. Решетова опровергла заявления о романе.

«Это старое видео, за столом его нет. Уже везде разошлось, паблики с ума посходили, еще и называют это эксклюзивом», — говорит модель.

Накануне Решетова показала помолвочное кольцо с бриллиантом. За руку ее держал возлюбленный. Предложение модели сделали во время отдыха на Мальдивах. Личность жениха Решетова скрыла. Модель позировала в белом платье на песке у океана.

В 2014 году модель стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, а через год пара объявила о расставании.

Ранее Решетова заявила, что пожалела о ринопластике.

