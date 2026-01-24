Раскрыты детали второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби

ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби ведутся на двух языках

Переговоры в Абу-Даби между Россией и Украиной с участием США ведутся на нескольких языках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Английский, русский», — ответил собеседник агентства на вопрос о языках общения на переговорах.

24 января в Абу-Даби возобновились переговоры делегаций России и Украины. Источник РИА Новости сообщил, что новую встречу закрыли от прессы. Собеседник ТАСС отметил, что американцы показывают себя «посредниками с достойной выдержкой».

За день до этого в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялась первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

После завершения первого дня переговоров стороны договорились продолжить обсуждение 24 января. СМИ писали, что на встрече изучают и обсуждают сразу несколько документов по миру на Украине.

Ранее в Совфеде указали на «обнадеживающий знак» в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.