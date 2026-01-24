На Западе рассказали, что Россия и Китай не представляют угрозы интересам США в Гренландии

NYT: Россия и Китай не представляют угрозы интересам США в Гренландии

Россия и Китай не представляют угрозы интересам США в Гренландии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов.

«Несмотря на то, что Китай и Россия конкурируют с США во многих частях мира, они не представляют угрозы американским интересам в Гренландии или вблизи нее», — говорится материале.

В частности, сенатор Марк Уорнер отмечает, что в настоящее время военной угрозы Гренландии со стороны России или Китая нет.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях», и сделка якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».