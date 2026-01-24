Политик Вагенкнехт призвала ФРГ и ЕС отказаться от курса на подчинение США

Германия и остальная Европа должны отказаться от политики подчинения США и не допустить размещения на своей территории американских ракет средней дальности. Об этом на странице в соцсети Х написала лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

По ее словам, «имперский маниакальный размах» администрации Белого дома окончательно разоблачил разговоры о «ценностно-ориентированном» миропорядке и о США как бескорыстном защитнике. Все это «сказки», отметила политик.

В связи с этим возмущение немецких трансатлантистов выглядит «лживым», поскольку ранее они не критиковали предшественников президента Дональда Трампа, которые продвигали не менее жесткую силовую политику, написала Вагенкнехт.

«Германия и Европа должны наконец освободиться от своей покорности американской политике! Прежде всего необходимо отменить запланированное на этот год размещение американских ракет средней дальности, которое резко повышает опасность войны для Германии», — написала она.

До этого CNN писал, что вызывающее поведение президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии показало, что нормы старого мирового порядка отброшены в сторону, а трансатлантическое доверие с Европой – исчезло. По оценке авторов, «Дональду Трампу потребовалось шесть дней, чтобы построить новый мир».

