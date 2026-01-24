Размер шрифта
Rolex зарегистрировала в России два товарных знака

Rolex зарегистрировала в РФ два товарных знака для наручных часов
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Швейцарская компания Rolex зарегистрировала в России два товарных знака для наручных часов. Об этом сообщает ТАСС.

Фирма подала заявки на регистрацию товарных знаков Daytona и RLX Rolex в декабре 2024 года, их зарегистрировали в январе 2026 года по 14-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает ювелирные изделия, драгоценные камни и часы различных типов.

Срок действия исключительных прав истечет в декабре 2034 года.

В марте 2022 года Rolex объявила о прекращении экспорта продукции на российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. В октябре 2025 года года Роспатент зарегистрировал ряд товарных знаков бренда — Rolex President, Rolex Superlative и Rolex Glidelock и др.

Кроме того, Rolex зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Microstella.

Ранее ушедший из РФ музыкальный стриминговый сервис Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака.

