В ЦИК Киргизии поступили свыше 250 жалоб о нарушениях

Центральный избирательный комитет Киргизии сообщает о 255 полученных жалобах на нарушения в ходе местных выборов и общенационального референдума, пишет ТАСС.

«У нас всего поступило 255 информаций [о нарушениях]. Были сообщения в социальных сетях, обращения партий. Из них преступлений — 41. Основные — это подкуп, 24», — указывает начальник отдела следственного управления МВД Султан Макилов.

МВД совместно с ЦИК и Генпрокуратурой Киргизии участвует в координационной группе оперативного реагирования, которая отвечает за устранение нарушений на выборах.

Киргизский ЦИК отмечает, что референдум о поправках будет считаться состоявшимся при участии более 30% из 3,6 млн внесенных в списки избирателей граждан.

Среди поправок указаны усиление полномочий президента, сокращение парламента со 120 до 90 человек и сокращение его полномочий. В случае одобрения поправок на референдуме президент Киргизии получит возможность самостоятельно назначать и увольнять министров, а также полный контроль над правительством.

Наблюдать за ходом выбором будут представители ШОС, ОДКБ, СНГ, Евросоюза и других политических и общественных организаций.

Ранее в Киргизии начались выборы в местные органы власти