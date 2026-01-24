Размер шрифта
Общество

Судью из Самары хотят наказать после скандального приговора мигрантам

СК будет добиваться наказания судьи за приговор мигрантам, напавшим на депутата
Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил своему первому заместителю подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда о привлечении к ответственности судьи в Самаре из-за оправдательного приговора в деле о нападении мигрантов. Об этом сообщает СК в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Госдумы. В СК при этом напомнили, что Следственное управление по Самарской области в ходе предварительного следствия квалифицировало действия нападавших как покушение на убийство.

«Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение», — заявили в СК.

18 июля 2024 года депутат Михаил Матвеев (на фото) сообщил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. По его словам, трое иностранцев шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем парламентарий вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только он попросил нападавших остановиться, сразу же получил удар камнем по голове, его водителю в потасовке сломали ключицу.

Всех нападавших позднее задержали, они оказались уроженцами иностранных государств. Суд над мигрантами завершился в конце 2025 года. Прокуратура требовала реальные сроки лишения свободы — от 6,5 до 11 лет, однако никто из фигурантов в итоге не сел. Одному зачли срок содержания под стражей и освободили в зале суда, несовершеннолетнего освободили от исправительных работ за истечением сроков давности, а третьего оправдали по всем обвинениям, рассказывал Матвеев.

Ранее в Госдуме призвали отобрать холодное оружие у «мигрантов и гопников».

