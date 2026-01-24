Судью из Самары хотят наказать после скандального приговора мигрантам

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил своему первому заместителю подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда о привлечении к ответственности судьи в Самаре из-за оправдательного приговора в деле о нападении мигрантов. Об этом сообщает СК в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Госдумы. В СК при этом напомнили, что Следственное управление по Самарской области в ходе предварительного следствия квалифицировало действия нападавших как покушение на убийство.

«Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение», — заявили в СК.

18 июля 2024 года депутат Михаил Матвеев (на фото) сообщил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. По его словам, трое иностранцев шли по городу и задирали прохожих. Вместе с водителем парламентарий вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только он попросил нападавших остановиться, сразу же получил удар камнем по голове, его водителю в потасовке сломали ключицу.

Всех нападавших позднее задержали, они оказались уроженцами иностранных государств. Суд над мигрантами завершился в конце 2025 года. Прокуратура требовала реальные сроки лишения свободы — от 6,5 до 11 лет, однако никто из фигурантов в итоге не сел. Одному зачли срок содержания под стражей и освободили в зале суда, несовершеннолетнего освободили от исправительных работ за истечением сроков давности, а третьего оправдали по всем обвинениям, рассказывал Матвеев.

Ранее в Госдуме призвали отобрать холодное оружие у «мигрантов и гопников».