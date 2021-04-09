Путин предложил Меняйло стать врио главы Северной Осетии

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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибири Меняйло стать веменно исполняющим обязанности главы Северной Осетии, тот согласился. Об этом сообщает РИА «Новости».

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