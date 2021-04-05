Послание Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию.

Он добавил, что о месте проведения мероприятия станет известно, когда начнется аккредитация журналистов. Темы выступления на данный момент не разглашаются.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас», — сообщил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что послание президента Федеральному cобранию пройдет полностью в очном режиме.

11 марта стало известно, что Путин начал подготовку послания к Федеральному собранию.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля.

В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.