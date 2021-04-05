В МИД РФ прокомментировали сообщения в СМИ о хакерской атаке на бундестаг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от Берлина не поступало запросов о хакерской атаке на бундестаг, в которой немецкие СМИ подозревают российские спецслужбы. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Ранее издание Spiegel заявило со ссылкой источник об хакерской атаке на бундестаг ФРГ, жертвами которой якобы стали по меньшей мере семь депутатов. По данным издания, в Германии подозревают, что за атакой могут стоять хакеры, которые якобы действуют по заданию спецслужб России. При этом в статье не приводится название германской спецслужбы, которая могла сделать подобное заявление, ни аргументов в пользу того, что именно Москва может стоять за атакой.

По словам Захаровой, в МИД РФ расценивают публикацию как очередной западных СМИ «заезженной пластинки о «русских хакерах»».

«Указывается о вероятной ответственности некоей группировки Ghostwriter, которая, в свою очередь, возможно, связана с Россией. По традиции не представлено ни доказательств, ни ссылок на источники», — приводятся на сайте слова дипломата.

Захарова также добавила, что в Берлине ознакомлены с контактами российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который является уполномоченным органом по взаимодействию России с органами других стран, международными неправительственными организациями и зарубежными организациями, занимающимися деятельностью в области реагирования на компьютерные инциденты.

«Однако, судя по всему, официальные запросы в НКЦКИ в очередной раз не направлялись. Гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с нашей страной», — подчеркнула представитель МИД РФ.