Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Также главы государств обсудили и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и договорились о продолжении продуктивной совместной работы.

В ходе разговора Путин и Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран. В свою очередь Путин выразил уверенность, что развитие всего комплекса отношений РФ и Белоруссии продолжится. 2 апреля ежегодно отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году состоялось подписание договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».