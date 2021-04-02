Киев не ждет «символического» звонка от Байдена с Зеленским

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что в Киеве не ждут «символического» разговора между украинским лидером Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал «1+1».

По его словам, переговоры политиков должны быть наполнены реальным содержанием.

«Мы не школьники младших классов, мы крупнейшая страна в Европе, де-факто правый фланг НАТО, мы не требуем символических звонков», — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что в рамках разговоров на дипломатическом уровне глав государств должны «решать ряд конкретных вопросов».

Ранее стало известно, что США выделили Украине $2 млрд на обеспечение безопасности.